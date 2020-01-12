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ننشر نص التقرير السنوي لـ "حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير"

الأحد 12/يناير/2020 - 04:25 م
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مكرم محمد رئيس المجلس
مكرم محمد رئيس المجلس
ميسون أبو الحسن
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انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، من تقريره السنوي حول حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير، وأعلن رسميًا إصدار التقرير، وإرساله للرئيس عبدالفتاح السيسي للاطلاع عليه.


وتنشر "الفجـر" نص التقرير، والذي يتكون من 124 صفحة، رصد خلالهم المجلس حالة الإعلام في مصر خلال 2019، وحرية الرأي والتعبير لكافة المؤسسات ووسائل الإعلام الرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
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