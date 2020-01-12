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الملك سلمان يستعرض مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الثنائية بين البلدين

الأحد 12/يناير/2020 - 04:40 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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عقد ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ودار خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب السعودي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 الأستاذ محمد بن مزيد التويجري (الوزير المرافق)، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضرها من الجانب الياباني، نائب رئيس مجلس الوزراء ناوكي أوكادا، ومستشار خاص لدولة رئيس الوزراء مينورو كيهارا، ومستشار الأمن القومي شيغيرو كيتامورا، والأمين التنفيذي لدولة رئيس الوزراء ومستشار خاص لدولته تاكايا إيماي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والنائب الأعلى لوزير الخارجية للشؤون السياسية تاكيؤو موري، والنائب الأعلى لوزير الخارجية كينجي كاناسوجي.

والنائب الأعلى لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة شيغيهير تاناكا، والأمين التنفيذي لرئيس الوزراء هيروشي سوزوكي، والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية كاتشو هيكو تاكا هاشي، ومدير مكتب الشرق الأوسط الثاني أكيهيرو تسوجي.

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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء الياباني رئيس الوزراء اليابان المملكة الملك سلمان السعودية

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