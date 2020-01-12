Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير النقل: السيسي يتابع موقف محطات السكك الحديدية يوميا

الأحد 12/يناير/2020 - 04:39 م
Advertisements
وزير النقل
وزير النقل
محمد عزام
Advertisements
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع يوميًا موقف محطات سكك حديد جميع المحافظات المصرية، ويولي لها اهتمامًا كبيرًا كونها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأوضح "الوزير"، في تصريحات صحفية إلى "الفجر"، أن سكك حديد مصر هي ثاني أقدم سكك حديد في العالم بعد إنجلترا، مشيرًا إلى أن عدد المحطات 705، بجانب 800 جرار، و3500 عربة نقل ركاب، و9000 عربة نقل بضائع.

وأكد وزير النقل، أن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة للحفاظ على مرفق السكة الحديد وتطويره لتحقيق الأمن والسلامة للمواطن، حتى ينعم بخدمة متميزة تليق به، لافتًا إلى أنه يتم وضع خطط دائمة لأعمال التطوير على كافة المرافق الخاصة بالسكة الحديد من بنية تحتية وورش وغيرها.

يذكر أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، افتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.

وتفقد الوزير، المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر واطمأن على كفاءة أجهزة الـ"إكس راي" بالمحطة، وأجرى حوارًا مع موظفي المحطة والأمن بها للوقوف على ماهية استعداداتهم وإجراءاتهم في التعامل مع الجمهور.
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع يوميًا موقف محطات سكك حديد جميع المحافظات المصرية، ويولى لها اهتمامًا كبيرًا كونها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأوضح "الوزير"، في تصريحات صحفية لـ "الفجر"، أن سكك حديد مصر هي ثاني أقدم سكك حديد في العالم بعد إنجلترا، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 10 كيلو متر سكة حديد، بإجمالي 705 محطة، 800 جرار، 3500 عربة نقل ركاب، و9000 عربة نقل بضائع.

وأكد وزير النقل، أن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة للحفاظ على مرفق السكة الحديد وتطويره لتحقيق الأمن والسلامة للمواطن، حتى ينعم بخدمة متميزة تليق به، لافتًا إلى أنه يتم وضع خطط دائمة لأعمال التطوير على كافة المرافق الخاصة بالسكة الحديد من بنية تحتية وورش وغيرها.

يذكر أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، افتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.

وتفقد الوزير، المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر واطمأن على كفاءة أجهزة الـ"إكس راي" بالمحطة، وأجرى حوارًا مع موظفي المحطة والأمن بها للوقوف على استعداداتهم واجراءاتهم في التعامل مع الجمهور.
Advertisements

أخبار تهمك

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

الآن

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

تقارير.. جارسيا مديراً فنياً مؤقتاً لبرشلونة

منذ 34 دقيقة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

أزمة بين فايلر والخطيب بعد تعادل بلاتينيوم

منذ أقل من ساعة

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

الآن

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ يوم

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

07:35 م

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

03:12 م

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

02:10 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status