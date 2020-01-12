وزير النقل: السيسي يتابع موقف محطات السكك الحديدية يوميا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع يوميًا موقف محطات سكك حديد جميع المحافظات المصرية، ويولي لها اهتمامًا كبيرًا كونها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.



وأوضح "الوزير"، في تصريحات صحفية إلى "الفجر"، أن سكك حديد مصر هي ثاني أقدم سكك حديد في العالم بعد إنجلترا، مشيرًا إلى أن عدد المحطات 705، بجانب 800 جرار، و3500 عربة نقل ركاب، و9000 عربة نقل بضائع.



وأكد وزير النقل، أن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة للحفاظ على مرفق السكة الحديد وتطويره لتحقيق الأمن والسلامة للمواطن، حتى ينعم بخدمة متميزة تليق به، لافتًا إلى أنه يتم وضع خطط دائمة لأعمال التطوير على كافة المرافق الخاصة بالسكة الحديد من بنية تحتية وورش وغيرها.



يذكر أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، افتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.



وتفقد الوزير، المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر واطمأن على كفاءة أجهزة الـ"إكس راي" بالمحطة، وأجرى حوارًا مع موظفي المحطة والأمن بها للوقوف على ماهية استعداداتهم وإجراءاتهم في التعامل مع الجمهور.



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع يوميًا موقف محطات سكك حديد جميع المحافظات المصرية، ويولى لها اهتمامًا كبيرًا كونها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.



وأوضح "الوزير"، في تصريحات صحفية لـ "الفجر"، أن سكك حديد مصر هي ثاني أقدم سكك حديد في العالم بعد إنجلترا، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 10 كيلو متر سكة حديد، بإجمالي 705 محطة، 800 جرار، 3500 عربة نقل ركاب، و9000 عربة نقل بضائع.



وأكد وزير النقل، أن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة للحفاظ على مرفق السكة الحديد وتطويره لتحقيق الأمن والسلامة للمواطن، حتى ينعم بخدمة متميزة تليق به، لافتًا إلى أنه يتم وضع خطط دائمة لأعمال التطوير على كافة المرافق الخاصة بالسكة الحديد من بنية تحتية وورش وغيرها.



يذكر أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وبحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، افتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.



وتفقد الوزير، المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر واطمأن على كفاءة أجهزة الـ"إكس راي" بالمحطة، وأجرى حوارًا مع موظفي المحطة والأمن بها للوقوف على استعداداتهم واجراءاتهم في التعامل مع الجمهور.

