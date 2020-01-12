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بورصة البحرين تغلق على ارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الأحد

الأحد 12/يناير/2020 - 04:21 م
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بورصة البحرين
بورصة البحرين
وكالات
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أنهت بورصة البحرين تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع بدعم من قطاع البنوك الذي صعد بقيادة البنك الأهلي المتحد.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق البحرين المالي بنحو 0.18 بالمائة ليسجل مستوي 1600.2 نقطة، مع تداول 2.13 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 411.16 ألف دينار، وصعدت القيمة السوقية للسوق 20 مليون دينار، لتسجل نحو 10.07 مليار دينار.


وضمت قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك البحرين والكويت، سهم مجموعة جي إف إتش المالية، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) .
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الكلمات المفتاحية

سوق البحرين المالي بورصة البحرين البنك الأهلي المتحد

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