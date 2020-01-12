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أكرم حسني يوجه كلمة عرفان لعماد أديب لهذا السبب

الأحد 12/يناير/2020 - 03:24 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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شارك الفنان أكرم حسني جمهوره عبر موقع الصور انستجرام، بصورة جديدة بصحبة فريق عمل مسرحية "عطل فني" التي تعرض حاليا ضمن موسم الرياض الترفيهي.

ووجه "حسني" شكره للإعلامي عماد أديب الذي حضر العرض ليلة أمس، مؤكدا أنه صاحب فضل كبير عليه، وكان من أول الداعمين له.

وأرفق "حسني" الصورة بتعليق: "أسرة مسرحية عطل فني إمبارح كان ليها الشرف إن يبقى من ضمن الحضور أستاذ عماد أديب. وال ليكتير من الناس ما يعرفهوش إن الأستاذ عماد أديب والأستاذأديب ليهم فضل كبير عليا أنا شخصيا بعد ربنا سبحانهوتعالي، وكانوا من أول الناس ال لي ساندتني في بداية شغلي وأتمني المسرحية تكون عند حسن ظنهم وظن الجمهور".

يذكر أن مسرحية "عطل فني" تعرض ضمن فاعليات موسم الرياض الترفيهي منذ 8 يناير وتستمر 5 ليال وذلك على مسرح بكر الشدي، البوليفارد.
 

"عطل فني" يشترك في بطولتها أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، والعرض من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.
أكرم حسني يوجه كلمة عرفان لعماد أديب لهذا السبب
أكرم حسني يوجه كلمة عرفان لعماد أديب لهذا السبب
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الكلمات المفتاحية

عماد أديب أكرم حسني

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