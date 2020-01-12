Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء: التأمين الشامل على السيارات جائز شرعا

الأحد 12/يناير/2020 - 02:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في التأمين الشامل على سيارات النقل، للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات.

وقالت الدار في فتواها، إن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها.

واستدلت على ذلك بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء دار الإفتا تأمين على السيارات آخبار مصر

أخبار تهمك

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 20 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

منذ حوالي 15 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

منذ 40 دقيقة

مهاجم الأهلي الجديد بمليوني دولار

منذ ساعتين و 49 دقيقة

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الإفتاء": الشريعة الإسلامية حثَّت على رعاية المرافق العامة وحمايتها من سوء الاستخدام أو السرقة

الجفري لـمستخدمي الشبكات الاجتماعية: كونوا متعاونين في نشر الخير

الإفتاء: من يساعد زميله على الغش في الامتحانات آثم شرعًا

إمام مسجد نيوزيلندا يروي تفاصيل جديدة عن الحادث (فيديو)

"الإفتاء" توضح حكم التأمين على الحياة

"الإفتاء": مصر تمر بصحوة حضارية شاملة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

02:10 م

الأهلي يتجاهل رينيه فايلر في ملف المهاجم الأجنبي

02:53 م

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

11:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status