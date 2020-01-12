فريق المهرجانات الشعبية "8%": يروج لأحدث أعمالهم "مش هقدر"

روج فريق المهرجانات الشعبية الـ"8%"، لأحدث اعمالهم التي تحمل اسم "مش هقدر"، وذلك عبر صفحتهم الرسمية عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".



وعلق الفريق على الصورة: "جاهزين"، وكالعادة حصدت الصورة على تفاعل إيجابي كبير من عشاقهم، منها "مستنينها اصلا واغينة امتى جامدة، جاهزين من بدري"



يذكر أن فريق الـ"8%"، يضم كل من أوكا وارتيجا، وكانت اخر اعمالهم التي ذاع صيتها "إمتى ؟!"، بمشاركة المطرب الشعبي أحمد شيبة، كما احيا الفريق حفلًا ضخمًا في ختام "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض للسيارات.

