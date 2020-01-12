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لاعبو القيس: الفوز على الوليدية دفعة كبيرة في الدور الثاني

الأحد 12/يناير/2020 - 01:52 م
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بوابة الفجر
سالم خليل
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أكد محمد ناجح "جحا" لاعب فريق مركز شباب القيس، بأن الفوز الذي حققه فريه على حساب فريق الوليدية، جاء بسبب التركيز في حصد الثلاث نقاط، وتتويج لمجهود أعضاء الجهاز الفني وجميع اللاعبين.


وقال حجا في تصريح لـ "الفجر لارياضي" أن المباراة كانت قوية، وأن الفوز دفعة معنوية لإنطلاقة جديدة في الجولات المقبلة، بالدور الثاني.

فيما قال أحمد ناصر لاعب القيس، أن تعليمات المدير الفني بركات ابراهيم، كانت تصب في الضغط على الخصم، واللعب على السرعات، لإختراق دفاعات المنافس، لتحقيق الفوز.

وأكد معاذ علي لاعب القيس، على صعوبة المباراة المقبلة، أمام نادي ملوي، وأن فريقه يسعى لمواصلة الإنتصالات في المواجهات المقبلة، رغم صعوبة الدور الثاني، حيث يأمل كل فريق في خطف الفوز سواء في فرق المقدمة أو القاع.


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