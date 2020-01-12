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رسميا.. اتحاد الشرطة يتعاقد مع ثنائي السكة الحديد وحارس الغابة

الأحد 12/يناير/2020 - 01:42 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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نجح مجلس إدارة نادى اتحاد الشرطة الرياضي، برئاسة اللواء حازم الحبروك، في التعاقد مع مصطفى جعفر، هدّاف فريق السكة الحديد، ومجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث خلال منافسات الدور الأول للموسم الحالي.

كما حصل فريق اتحاد الشرطة على توقيع اللاعب أحمد علي مدافع السكة الحديد وكان قد سبق التعاقد مع أحمد أسامة حارس مرمى نادى الغابة وهو من ناشين السكة الحديد أيضا.

وجاءت التعاقدات بناء على رغبة الجهاز الفنى للشرطة بقيادة عفت نصار والمدرب العام محمود سعيد، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل فريق اتحاد الشرطة المركز التاسع برصيد 19 نقطة، ويلتقي في افتتاح الدور الثاني، مع فريق مصر للتأمين، الثلاثاء المقبل، وتعادل الفريقان في الدور الأول بدون أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 29 نقطة
2- مصر للتأمين 26 نقطة
3- ألماظة 23 نقطة
4- البلاستيك 23 نقطة
5- العبور 23 نقطة
6- شباب بطا 22 نقطة
7- الشمس 20 نقطة
8- المرج 20 نقطة
9- الشرطة 19 نقطة
10- بهتيم 18 نقطة
11- الغابه 18 نقطة
12- طوخ 15 نقطة
13- بنها 12 نقطة
14- الأميرية 12 نقطة
15- سراى القبة 5 نقاط

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الكلمات المفتاحية

الشرطة السكة الحديد اخبار الرياضة

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