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كاسيميرو يتحدى أتليتيكو مدريد بتصريحات نارية

الأحد 12/يناير/2020 - 01:36 م
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كاسيميرو
كاسيميرو
عبد القادر عرابي
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وجه نجم الوسط البرازيلي الدولي، ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني كاسيميرو، قبيل مواجهة فريقه في نهائي كأس السوبر غداً ضد أتليتيكو مدريد.

وذكر كاسيميرو في تصريحاته، أن فريقه يعرف كيف يفوز بالمباريات النهائية، في إشارة لإنتزاع الريال لقبين مباشرين من جاره المدريدي في دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016.

وتحدث كاسميرو لقناة ريال مدريد قائلاً: " نعرف أن الفوز على أتليتيكو يحتاج للعديد من التضحيات، فهو فريق جيد".

وأضاف: " نحتاج غداً للسيطرة التامة على متوسط الميدان، واللعب المباشر والكثافة، الفريقان وصلا للنهائي بسبب تلك المزايا".

وواصل: " المباراة ستكون صعبة جداً على الطرفين، لكنها في نفس الوقت ستكون جميلة، نطمح في تحقيق الفوز".

وتابع: " أتليتيكو مدريد يعرف كيفية خوض النهائيات بشكل جدي، لكننا نعرف كيف نفوز بها".

وأتم: " نحن بأفضل حال الآن، المدرب واللاعبون في أتم الإستعداد، وزيدان يثق في الجميع".

ويلتقي الغريمان غداً الأحد 12 يناير في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية.

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نهائي السوبر الإسباني كاسيميرو زيدان ريال مدريد الكاس الاسباني

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