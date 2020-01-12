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رياح مثيرة للأتربة في 6 مناطق بالمملكة

الأحد 12/يناير/2020 - 01:07 م
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رياح مثيرة للأتربة
رياح مثيرة للأتربة
الفجر السعودي
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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حاسبها على موقع "تويتر"، إن ست مناطق بالمملكة تتعرض لرياح مثيرة للأتربة التي تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية حتى ساعات المساء.

 

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح المثيرة للأتربة التي بدأت الساعة 6 صباحًا، وتتواصل حتى الثالثة عصرًا، تستمرّ على منطقة المدينة المنورة (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع ينبع).

 

وتستمر الحالة الجوية في مكة المكرمة (القنفذة، الكامل، الليث، جدة)، التي بدأت الساعة السادسة صباحًا بنشاط الرياح السطحية التي أثارت الأتربة وأدت لشبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً.

 

وأفادت الأرصاد، بأن منطقة جازان (الدائر، الدرب، الريث، فيفا، هروب) تشهد رياحًا سطحية تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

 

أمّا منطقة الحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، فتستمرّ فيها الرياح السطحية النشطة التي بدأت الساعة 6:30 صباحًا وأدّت لتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة السادسة مساءً.

 

وتشهد منطقة الباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) استمرار نشاط الرياح السطحية الذي بدأ الساعة السادسة صباحًا، مؤثرًا على الرؤية الأفقية، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

 

بينما تشهد منطقة عسير استمرار الرياح السطحية المؤثّرة على الرؤية الأفقية، والتي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً، نقلًا عن صحيفة عاجل.

 

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الكلمات المفتاحية

رياح مثيرة للأتربة المملكة السعودية الارصاد

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