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رئيس الوزراء الياباني : لا أفكر في البقاء بعد عام 2021

الأحد 12/يناير/2020 - 01:09 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني الأطول مدةً في الخدمة، بإنه "لا يفكر" في البقاء كزعيم للحزب الحاكم بعد انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر 2021.

ودعا البعض في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم آبي إلى الاستمرار لفترة ولاية رابعة على التوالي كرئيس للحزب، وبالتالي رئيس الوزراء، بسبب سجله في ستة انتصارات متتالية في الانتخابات.

وقال آبي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، المسجلة قبل مغادرته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في نهاية هذا الأسبوع: "أنا لا أفكر في ذلك".

وقال آبي إنه لا يفكر أيضًا في الدعوة لإجراء انتخابات في الوقت الحالي، ولكنه لن يتردد في القيام بذلك عندما يحين الوقت.

ووصل آبي يوم السبت 11 يناير إلى المملكة العربية السعودية في بداية جولة خليجية يأمل خلالها تخفيف حدة التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة جنرالا إيرانيا بارزا.

وأعلنت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان آبي والوفد المرافق له استقبله مسؤولون كبار منهم وزير الاقتصاد محمد التويجري.

وخلال جولته التي تستمر خمسة أيام، سيزور آبي أيضًا الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث أدى حاكم جديد اليمين الدستورية يوم السبت بعد وفاة والد السلطان قابوس، مؤسس عمان المعاصر.

ولكن هذه المخاوف تراجعت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبدو وكأنها تتراجع بعد استهداف القواعد الأمريكية في العراق.

وصرح يوشهيدي سوجا المتحدث باسم الحكومة اليابانية قبل الزيارة "لتجنب تصعيد الموقف المتوتر في الشرق الأوسط، سيتبادل آبي الآراء مع الدول الثلاث" التي يزورها.

وأعلنت اليابان الشهر الماضي أنها ستنشر سفينة عسكرية وطائرتي دوريات في المنطقة لحماية مصالحها في الشحن.

وقد حاول آبي في الأشهر الأخيرة القيام بدور الوسيط بين حليفتها اليابان واشنطن وطهران، التي تربطها بطوكيو علاقات طويلة الأمد.

وكانت اليابان في السابق مشترًا رئيسيًا للخام الإيراني، لكنها أوقفت عمليات الشراء امتثالًا للعقوبات الأمريكية المفروضة بعد واشنطن في مايو 2018، من جانب واحد، وإنهاء الاتفاق النووي التاريخي مع طهران من جانب واحد.


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