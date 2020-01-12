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نشطاء صينيون يعربون عن سعادتهم بنتائج انتخابات تايوان

الأحد 12/يناير/2020 - 01:04 م
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بوابة الفجر
ترجمة منار طارق
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صرح النشطاء الصينيون المؤيدون للديمقراطية الذين سافروا إلى تايوان لمراقبة الانتخابات الرئاسية بالجزيرة، اليوم الأحد، أن إعادة انتخاب الرئيسة تساي إنغ ون، التي تميل إلى الاستقلال، أعطاهم سببًا للأمل على الرغم من قمع المعارضة في بكين في البر الرئيسي، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

قال أكثر من عشرة معارضين، كثيرون ممن تم نفيهم من البر الرئيسي الصيني الذي يحكمه الشيوعيين، في منتدى في تايبيه، إن الفوز الساحق الذي حققته انتخابات يوم السبت لصالح تساي وحزبها التقدمي الديمقراطي له آثار مهمة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتايوان والصينيين في كل مكان.

في الوقت الذي شددت فيه حكومة الزعيم الصيني شي جين بينغ المراقبة، إلى الحد الذي يبدو فيه أن المعارضة قد تم القضاء عليها بالكامل، استمرت الجماعات السرية والاحتجاجات، على حد قول المنشقين.

قال وانغ مين، زعيم الفرع الأمريكي لحزب الديمقراطية الصينية المحظور، إن نتائج الانتخابات في تايوان هي أوضح مؤشر على أنه لا يزال هناك أمل في الديمقراطية في الصين.

وأضاف وانغ، أن ديمقراطية تايوان "تُظهر للبر الرئيسي الصيني طريقًا للمستقبل. إن الضوء يضيء دائمًا أمامنا".

وقال شاو جيانغ، القائد الطلابي السابق في حركة ميدان تيانانمين المؤيدة للديمقراطية عام 1989 والتي انتهت بحملة عسكرية عنيفة أسفرت عن مقتل المئات، وربما الآلاف، من المتظاهرين، إن الدعم القوي لتساي، التي تبنت موقفًا صارمًا تجاه بكين، يظهر ثقة كبيرة من قبل التايوانيين في ديمقراطيتهم.

وقال شاو "هذه رسالة واضحة للغاية للسلطات الصينية، وهي أن الشعب التايواني يريد حقه في تقرير مصيره".

اتفق العديد من المشاركين في الندوة مع موقف تساي بأن الديمقراطية التايوانية يجب أن تكون نموذجًا للصين وهونغ كونغ التي يحكمها الشيوعيين، حيث عززت أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الشكوك حول نهج "دولة واحدة ونظامان" في بكين.

قبل عام، جدد شي عروضه لتايوان لقبول هذا النموذج للانضمام إلى بكين. بعد أشهر قليلة، اندلعت احتجاجات هونج كونج، مما قوض الدعم لهذه الاستراتيجية.

وقال رن سونغ لين، زعيم التحالف الصيني من أجل الديمقراطية، وهي جماعة معارضة خارجية: "قرر شي جين بينغ استخدام نموذج" دولة واحدة ونظامان "، لكن أظهرت أحداث 2019 أنه غير ناجح. تساي إنغ ون لديها نموذجها الخاص بها ".واضاف إنه يتوقع أن قد تجد بكين طريقة لاستئناف الحوار مع حكومة تساي خلال العام المقبل.
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الكلمات المفتاحية

نشطاء الديمقراطية في الصين انتخابات تايوان الصين و تايوان

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