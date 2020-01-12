أخبار البورصة المصرية .. "البورصة" تواصل المكاسب في المنتصف ومؤشرها الرئيسي يقفز0.47%









أخبار البورصة المصرية





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع .





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل عند مستوى 13794 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة0.87% ليصل عند مستوى 526.9 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1373 نقطة.









تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية خلال منتصغ الجلسة نحو 39.3 مليون ورقة مالية بقيمة 135.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 6.4 ألف عملية .





وقال سيد أبو حليمة خبير أسواق المال في تصريح خاص ل " الفجر " أنه من المتوقع إستمرارية صعود مؤشرات البورصة المصرية حتي جلسة الإثنين القادم ، حيث أنه موعد الإنعكاس الزمني السلبي، والذي توقع معه الخبير أيضاً حدوث جني أرباح مؤقت.









أخبار البورصة المصرية يوم الخميس الماضي





وأنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية جلسة الخميس الماضي نهاية الأسبوع على مكاسب جماعية للجلسة الثانية ، لينهى الرئيسى على إرتفاع بنسبة 1.38% عند 13729 نقطة ، كذلك المؤشر السبعينى الذى انهى على إرتفاع بـ 2.5% عند 522.42 نقطة و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا بلغت 747 مليون جنيه ، و مخطط سيولة 59% للشراء ، بحجم تداول 142 مليون سهم من خلال 19.407 صفقة .. بالتداول على 167 ورقة مالية ، ربحت منها 129 ورقة ، و تراجعت 6 ورقات فقط ، فيما ظلت على ثبات 32 ورقة دون تغيير . لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على مكاسب بنحو 12.543 مليار جنيه مسجلا 695.984 مليار جنيه.



