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عاجل.. القبض على 3 متهمين هاربين في "أحداث مجلس الوزراء"

الأحد 12/يناير/2020 - 12:09 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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صرح مصدر مسئول، أن قوات الأمن ألقت القبض على 3 متهمين هاربين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

ومن المقرر نظر إعادة إجراءات محاكمتهم أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، ليصبح عدد المعاد إجراءات محاكمتهم 6 متهمين حتى الآن.

وتستكمل المحكمة، اليوم الأحد، فض الأحراز الموجودة بالقضية الخاصة بالمتهمين المعاد إجراءات محاكمته، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

 
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الكلمات المفتاحية

متهمين حوادث آخبار مصر أحداث مجلس الوزراء

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