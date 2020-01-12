مستشار رئيس الوزراء: "أنا ابن موظف بسيط.. ولم أعمل بالواسطة"



وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أنه عين في جريدة الأهرام منذ 20 عامًا، لافتا إلى أنه عمل في أكثر من وظيفة بجانب عمله لزيادة دخله، وكتب في عدة صحف خليجية، وكذلك عمل معد في برنامج شبابي على القناة الأولى.



وأوضح أنه عمل متحدثا رسميا لوزارة الإسكان منذ 2007 وحتى الآن، معقبا: "أصبحت وكأني مهندس في هذا القطاع، ثم انتقلت إلى مجلس الوزراء"، معلقا: "حسبتها وقولت لنفسي مفيش غير هيكل واحد، وأجرب مجال جديد".



قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن وصوله إلى منصبه وقدرته على تحقيق نجاح فيه ليس بسبب الواسطة، مضيفا أنه ابن موظف بسيط في وزارة الزراعة، معقبا: "الحمد لله اشتغلت على نفسي، وكان حلمي فقط أكون صحفي بالأهرام".