Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ اقتصاد: السيسي مهتم بقضية بناء الإنسان المصري

الأحد 12/يناير/2020 - 11:36 ص
Advertisements
الدكتور إسلام شاهين
الدكتور إسلام شاهين
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية بناء الإنسان المصري منذ توليه مهام الرئاسة، مشددًا على أن هناك إرادة حقيقة من القيادة السياسية لتحقيق ذلك.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن التعليم والصحة من أهم ركائز بناء الشخصية المصرية الصحيحة، وأن الإنسان هو ركيزة بناء أي حضارة صحيحة على مدى العصور، موضحًا أن الحضارة الفرعونية اهتمت بالإنسان بذاته وبوعي الإنسان وكيفية بناء الشخصية المصرية لبناء الوعي الثقافي.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن الاهتمام الرئيسي بالإنسان يبدأ بالاهتمام بالمرأة التي تصنع الوعي منذ اللحظة الأولى لوجود الإنسان في الحياة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو الدكتور إسلام شاهين استاذ اقتصاد آخبار مصر

أخبار تهمك

3 مهاجمين لإنقاذ الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 22 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 17 ساعة

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 17 ساعة

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

منذ أقل من ساعتين

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ حوالي 22 ساعة

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 17 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 17 ساعة

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: 70% من ميزانية التعليم أجور

مايسة شوقي: التنسيق لحملات قومية صحية تغطي المناطق المحرومة في مصر

"مستقبل وطن" يعد دراسة حول تحسن مصر في مؤشر التنافسية العالمي 2018

رضا حجازي: التعليم هو ركيزة بناء الإنسان المصري

ندوة بجامعة القاهرة تستلهم "الشخصية الإنسانية السوية"

البنك الدولي يشيد بمبادرة السيسي النهوض بالتعليم والصحة.. ويؤكد دعمهما بـ1.03 مليار دولار

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

10:47 ص

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

11:53 ص

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status