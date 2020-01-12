أستاذ اقتصاد: السيسي مهتم بقضية بناء الإنسان المصري

قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية بناء الإنسان المصري منذ توليه مهام الرئاسة، مشددًا على أن هناك إرادة حقيقة من القيادة السياسية لتحقيق ذلك.



وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن التعليم والصحة من أهم ركائز بناء الشخصية المصرية الصحيحة، وأن الإنسان هو ركيزة بناء أي حضارة صحيحة على مدى العصور، موضحًا أن الحضارة الفرعونية اهتمت بالإنسان بذاته وبوعي الإنسان وكيفية بناء الشخصية المصرية لبناء الوعي الثقافي.



وتابع أستاذ الاقتصاد، أن الاهتمام الرئيسي بالإنسان يبدأ بالاهتمام بالمرأة التي تصنع الوعي منذ اللحظة الأولى لوجود الإنسان في الحياة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمرأة.

