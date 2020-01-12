Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفاة قابوس بن سعيد.. رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى سلطنة عمان لتقديم التعازي

الأحد 12/يناير/2020 - 11:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
وصل بوريس جونسون، إلى مسقط صباح اليوم الأحد، لتقديم تعازيه بعد وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد المعظم.

وسيحضر رئيس الوزراء حفل تعزية في قصر العلم، إلى جانب أمير ويلز، ووزير الدفاع، ورئيس أركان الدفاع.

وتوفي السلطان يوم الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا بعد معركة استمرت خمس سنوات مع سرطان القولون بعد خمسة عقود من الحكم.

وأطيح بأبيه في انقلاب عام 1970 وعاش ليصبح القائد الأطول خدمة في الشرق الأوسط.

وقد وصفه جونسون، الذي التقى مع سوتلان قابوس بن سعيد آل سعيد وزيرًا للخارجية في ديسمبر 2017، بأنه "قائد حكيم ومحترم بشكل استثنائي وسيُفتقد إلى حد كبير".

وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء السلطان الجديد - صاحب السمو الملكي هيثم هيثم بن طارق آل سعيد - وغيره من كبار المسؤولين في حكومة عُمان.

كما سافر الملك ويليم ألكساندر ملك هولندا، وأمير ويلز إلى عُمان لتقديم تعازيهما بوفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. ويرافق الملك ويليم ألكسندر ستيف بلوك، وزير الخارجية.

وسيكون هناك ثلاثة أيام كاملة من التعازي في قصر العلم في مسقط. كما سيلتقون بالسلطان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، ابن عم السلطان الراحل.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن "صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، استقبل المشيعين من أعضاء العائلة المالكة، أصحاب السعادة الوزراء، المستشارين، وقادة مختلف القطاعات، وأعضاء مجلس الشورى.

كما استقبل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وشيوخ المجتمع وكبار المسؤولين في الدولة، والذي ضم مواطنين ومدنيين وعسكريين".

وتم بالفعل دفن السلطان قابوس في مقبرة العائلة المالكة، وأقيم جنازة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وحضره أصحاب السمو، وأفراد من العائلة المالكة، والقادة العسكريين، وأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى. وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد السلطان قابوس الكبير، حيث كانت جثة السلطان ملفوفة بالعلم الوطني". حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة قابوس بن سعيد وفاة قابوس هيثم بن طارق آل سعيد هيثم بن طارق عائلة مالكة طارق آل سعيد

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 17 ساعة

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 20 ساعة

3 مهاجمين لإنقاذ الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ حوالي 22 ساعة

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 17 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 22 ساعة

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 17 ساعة

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 22 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

وفاة السلطان قابوس| عاجل.. نص بيان تنصيب هيثم بن طارق

تعرف على الاسم الذي اختاره السلطان قابوس في وصيته

أمريكا وبريطانيا تنعيان السلطان قابوس

وفاة السلطان قابوس وتعيين هيثم بن طارق خليفة له (التفاصيل الكاملة)

بعد وفاة "قابوس".. اعرف من هو سلطان عمان الجديد؟

معلومات هامة عن سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

أول ضحايا الأهلي بعد التعثر ضد بلاتينيوم

10:47 ص

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

11:53 ص

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

02:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status