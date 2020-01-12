رسميًا أريانا جراندي تشاك في حفل جرامي 2020

في يوم السبت، تم الإعلان عن أن نجمة البوب أريانا جراندي، البالغة من العمر 26 عامًا ستؤدي على مسرح جرامي في 2020.



هذا صحيح، ستؤدي أريانا في حفل توزيع جوائز جرامي في وقت لاحق من هذا الشهر، والذي يمثل مفاجأة كبيرة.



كتبت أريانا ببساطة على وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب صورة لها مع رسالة تقول: "مؤدية جرامي".



بالإضافة إلى ذلك، قامت أكاديمية التسجيل بالإعلان على صفحة إنستجرام الخاصة بهم: "رسميًا، أريانا جراندي ستقدم أداء في جرامي 26 يناير 2020".



في العام الماضي فقط، عبرت أريانا على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير، عن شعورها بالإحباط من جوائز جرامي 2019. في ذلك الوقت ذكرت فاريتي أن أريانا انسحبت من الحضور والأداء بسبب خلاف مع منتجي جرامي حول الأغاني التي ستؤديها.



يُزعم أن مصدر المنفذ قد شارك في أن أريانا شعرت بالإهانة بعد أن رفض المنتجون في البداية السماح لها بأداء أغنية Rings 7والتي لم تكن تمتثل لقواعد جرامي. عادةً ما يؤدّي الفنانون الموسيقى التي يتم ترشيحهم من أجلها وليس الأغاني الفردية الحديثة.



علاوة على ذلك، أخبر كين إيرليخ، المنتج التنفيذي لأكاديمية التسجيل، E News"لا أعتقد أن أريانا ستؤدي، ليس هناك ما يكفي من الوقت لإنجاحها".



ومع ذلك نشرت أريانا على موقع تويتر، لمشاركة بيانها الخاص على المحنة بأكملها.



وقالت أريانا: "لقد أغلقت فمي لكنك الآن تكذب بشأني. يمكنني أن أؤدي أداءًا في الليل وأنت تعلم ذلك يا كين، لقد قررت عدم الحضور عندما خنقتم إبداعي وتعبيري عن نفسي. أتمنى أن يكون العرض كما تريدينه أن يكون وأكثر".



تابعت أريانا: "لقد عرضت 3 أغنيات مختلفة. إنها تتعلق بالتعاون. إنها تتعلق بالشعور بالدعم. إنها عن الفن والصدق. لا تتعلق بالسياسة. لا تفضل أو تمارس الألعاب. إنها مجرد لعبة، أنا آسف ولكن هذه ليست الموسيقى بالنسبة لي".



وأوضحت في ختام بيانها: "الأمل في أن يساعد الجميع على فهم قراري، ما زلت ممتنة للاعتراف بهذا العام".

