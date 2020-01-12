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منشطات وأدوية مجهولة.. مخالفات بصيدليات 4 مراكز بالشرقية (صور)

الأحد 12/يناير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
سمر السيد
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام الصيدلة، عدة حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدن ومراكز "الزقازيق، وبلبيس، وههيا، وأبوكبير"، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية تمثلت المضبوطات المخالفة فى أدوية ومنشطات جنسية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وألبان أطفال منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وبعضها منتهي الصلاحية، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي المجهود المبذول لصالح المواطنيين بمحافظة الشرقية.
منشطات وأدوية مجهولة.. مخالفات بصيدليات 4 مراكز بالشرقية (صور)
منشطات وأدوية مجهولة.. مخالفات بصيدليات 4 مراكز بالشرقية (صور)
منشطات وأدوية مجهولة.. مخالفات بصيدليات 4 مراكز بالشرقية (صور)
منشطات وأدوية مجهولة.. مخالفات بصيدليات 4 مراكز بالشرقية (صور)
منشطات وأدوية مجهولة.. مخالفات بصيدليات 4 مراكز بالشرقية (صور)
منشطات وأدوية مجهولة.. مخالفات بصيدليات 4 مراكز بالشرقية (صور)
منشطات وأدوية مجهولة.. مخالفات بصيدليات 4 مراكز بالشرقية (صور)
منشطات وأدوية مجهولة.. مخالفات بصيدليات 4 مراكز بالشرقية (صور)
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مصر مخالفات صيدليات آخبار مصر

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