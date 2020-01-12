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فايز السراج يرشي أردوغان لدعمه عسكريا

الأحد 12/يناير/2020 - 10:16 ص
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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تعتزم تركيا، التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن مشاريع نفذت في ليبيا خلال عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ولم تسدد حتى الآن، حسبما ذكر خبيران اقتصاديان ليبيان.

 

وبحسب "العين الإخبارية"، قال الخبيران، إن الاتفاقية المزمع توقيعها ما هي إلا رشوة من السراج إلى تركيا الطامعة في الأموال الليبية لإرسال المزيد من الدعم العسكري والعتاد بالمخالفة للقوانين الدولية والقرارات الأممية بحظر التسليح المفروض على ليبيا.

 

وأضاف الخبيران، أن تركيا ليس لها حق في المطالبة بهذه التعويضات وأن تنظيم الإخوان هو من سهل لتركيا السيطرة على مشروعات مهمة في الدولة من خلال القيادي في تنظيم الإخوان علي الدبيبة المصراتي الذي يتولى منذ ما قبل ما قبل عام 2011 حتى الآن جهاز تطوير المباني الإدارية في ليبيا.

 

 ويذكر أن تركيا تسعى لاستمرار الفوضى في ليبيا؛ للاستمرار في سرقة الليبيين، والمطالبة بالتعويضات في مقابل توريد سلاح وذخائر.

 

 

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الكلمات المفتاحية

فايز السراج دعم عسكري تركيا اردوغان

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