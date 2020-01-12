خبير اقتصادي: الدعم النقدي سيحدث انشقاق اجتماعي في هذه الحالة



وأشار "بدرة"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن الحكومة يجب أن تطبق الدعم النقدي على محافظة صغيرة حتى يتم معرفة السلبيات والإيجابيات للنظام الجديد، ولا يحدث انشقاق اجتماعي.



وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحصول على رضا الـ70 مليون مواطن مستحيل، متابعا: "لو حلفت الدولة 100 يمين أنها ستراعي التضخم، مش هيصدقوا غير لما يشوفوا بعنيهم شهر وشهرين".



قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المواطن يجب أن يدرك أنه سيحصل على الدعم سواء أكان نقديا أو عينيا، متوقعا حدوث ارتباك اجتماعي بسبب قصر كلمة الدعم على دعم نقدي.