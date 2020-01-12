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قتلى وإلغاء رحلات جوية بسبب العواصف في أمريكا

الأحد 12/يناير/2020 - 08:28 ص
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العواصف
العواصف
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، وإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وانقطاع الكهرباء في 5 ولايات، بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار من تكساس إلى ميشيغان.

واجتاحت عواصف، مناطق ابتداء من تكساس، عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى، وحتى ولاية مين، مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين 5 سنتيمترات و13 سنتيمترا، ليل الجمعة وفي ساعة مبكرة من صباح السبت.

وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية، تساقط مزيد من الثلوج اليوم الأحد في مناطق بولايات إيلينوي وميشيغان وشمال نيويورك ونيو انغلاند.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن شخصين لقيا حتفهما عندما دمرت العاصفة منزلا متنقلا، وشخصًا ثالثا لقي حتفه بعد سقوط شجرة على منزله في الولاية.

كما ذكرت محطة "إن.بي.سي"، أن شخصا رابعا لقي حتفه يوم الجمعة في العواصف عندما انزلقت سيارة من طريق لتسقط في جدول مائي في دالاس.

ولقي رجل إطفاء وشرطي، حتفهما في لوبوك بولاية تكساس يوم السبت بعد انزلاق سيارة على طريق سريع بسبب الثلوج، أثناء التحقيق في حادث مروري، حسبما قال مسؤولو الإطفاء في لوبوك.

وأكدت محطة "سي.إن.إن"، أن 3 حالات وفاة أخرى لها صلة بالعاصفة حدثت في مقاطعة بيكنز بغرب ألاباما، ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وأفادت صحيفة "هيوستون كرونكيل" بأن شخصا عاشرا لقي حتفه في جنوب أوكلاهوما، صباح السبت، بعد أن جرفت المياه رجلا عمره 58 عاما أثناء توقف شاحنته في مياه عميقة على طريق غمرته المياه.

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الكلمات المفتاحية

قتلى وإلغاء رحلات جوية العواصف أمريكا

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