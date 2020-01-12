تقارير إيطالية .. ريال مدريد يقترب من نجم نابولي

أصبح ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى، من إبرام إتفاق مع نجم نادي نابولي الإيطالي ومتوسط ميدان منتخب إسبانيا فابيان رويز، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشار تقرير إيطالي أوردته شبكة كالتشيو ميركاتو، أن إدارة النادي الجنوبي، تنتظر عرضاً رسمياً من نظيرتها في ريال مدريد، لضم رويز في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضافت كالتشيو ميركاتو، أن إدارة نابولي حددت مبلغ 70 مليون يورو، كحد أدنى للتخلي عن خدمات رويز.





ويعد نابولي بصدد ضم صفقتين جديدتين في وسط الملعب حالياً، وهما ستانيسلاف لوبوتكا لاعب سيلتا فيجو الإسباني، ودييجو ديمي لاعب لايبزج الألماني.





ويعد رويز ضمن قائمة المرشحين لعدة أندية، أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.





وارتبط ريال مدريد بعديد اللاعبين في متوسط الميدان خلال الفترة الماضية، على رأسهم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وكريستيان إيركسين نجم توتنهام، ودوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام.