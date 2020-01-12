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فالفيردي يعلق على قرار رحيله عن برشلونة

الأحد 12/يناير/2020 - 07:17 ص
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فالفيردي
فالفيردي
ريهام عبد المحسن
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صرح إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني بأن الحديث عن إمكانية إقالته من تدريب الفريق أمر لا مفر منه خاصةً عندما تكون النتائج سيئة أو عندما تتعرض للخسارة ولكنه أكد أنه سيقوم بعمله وذلك عقب الخسارة القاسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين على يد أتلتيكو مدريد مساء أمس الخميس في الدور قبل النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقال فالفيردي عن إمكانية رحيله عن برشلونة في تصريحات نقلها موقع ياهو سبورتس :"يتحرك المدربون دائمًا نحو فكرة العمل الجاد وإعطاء كل ما لديهم في جميع المباريات".

وأضاف:"نحن نعرف طبيعة كرة القدم، حيث لا تتواجد كلمة استقرار في معجمها".

واختتم فالفيردي قائلا:"عندما تكون النتائج سيئة أو تخسر كما حدث أمام أتلتيكو مدريد فإن الحديث عن تلك الأمور أمر لا مفر منه ولكني سأقوم بعملي".

وأشار موقع ياهو سبورتس إلى أن برشلونة كان مسيطراً على مجريات الأمور بل وتقدم بالنتيجة بهدفين لهدف وسجل الثالث والرابع ولكن تم إلغائهم بسبب تقنية الفار وفي ظرف خمس دقائق انقلبت الأمور رأساً على عقب وتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل هدفين متتاليين ليتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لملاقاة ريال مدريد.

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نهائي السوبر الإسباني ريال مدريد الكاس الاسباني أرنستو فالفيردي

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