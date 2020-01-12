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أول تعليق من ممثلة شهيرة على وفاة طفلة بسبب تقليدها في مشهد انتحارها

الأحد 12/يناير/2020 - 06:45 ص
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بوابة الفجر
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توفيت طفلة سورية تدعى "بتول" 9 سنوات بعد ربط نفسها بخزانة وشنق نفسها، تقليدًا منها لمشهد انتحار الممثلة السورية كندة حنا في مسلسل "خاتون".

وبعد انتشار الخبر أعربت كندة حنا، عن حزنها مما حصل، طالبة الرحمة للطفلة والصبر لذويها.

وأضافت في تصريحات صحفية بأنها سمعت الخبر من وسائل التواصل الاجتماعي، متمنية على الأهل أن يتنبهوا إلى أطفالهم وإلى ما يشاهدونه مع انتشار العديد من الوسائل بيد الأطفال، وأن تتم مراقبتهم جيدا.

وشددت أن تكون مشاهداتهم عبر اليوتيوب أو التلفاز تحت مراقبة الأهل، وبما يتناسب مع أعمارهم حتى لا تقع أمور لا تحمد عقباها، ولا تكون في الحسبان.





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