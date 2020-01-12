ضياء السيد يكشف سبب تسرع كهربا أمام بلاتينيوم

صرح الكابتن ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق، أن نادي الزمالك يحتاج ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع بجانب وجود كاسونجو في خط الهجوم.





وأكد مدرب الفراعنة الأسبق عبر قناة صدى البلد: "أن الفرق الكبيرة دائما تسعى للفوز بكل المباريات لا مجال للحديث عن تركيز في بطولة دون أخرى".





وواصل كاسونجو لاعب مفيد جدا للزمالك حال اكتمال جاهزيته خلال الفترة الحالية وسيكون إضافة قوية لخط هجوم الأبيض.





وواصل السيد حديثه: كهربا ظهر بشكل طيب مع الأهلي أمام بلاتينيوم وشكل خطورة كبيرة، ولكنه يتسرع في إظهار نفسه بقميص الأحمر، لأنه يرغب في توجيه رسالة للجميع أنه موجود ولاعب كبير.





وأكمل :عودة حسين الشحات ورمضان صبحي للنادي الأهلي من الإصابة، ستحدث فارقا كبيرا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وإختتم ضياء السيد تصريحاته أن الأهلي افتقد رمضان صبحي وحسين الشحات في مباراة بلاتينيوم.



