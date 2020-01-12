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زيدان: المهم تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز

الأحد 12/يناير/2020 - 06:13 ص
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زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
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صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل مواجهة الغد أمام أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية بأنه من ابمهم لهم تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"هدفنا لم يتغير، نحن نعلم أهمية المباراة التي سنخوضها، يسعدنا أن نكون هنا ونلعب النهائي وبالتأكيد نحن جاهزون".

وعن نظام البطولة، علق زيدان قائلا:"هذا قرار الاتحاد الإسباني وعلينا القبول به في النهاية وكان حظنا جيدًا بالوصول إلى المباراة النهائية وهدفنا الفوز بكل البطولات التي ننافس عليها".

وعن خطورة جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد، قال زيدان:"لاعب رائع مما لا شك فيه وسيكون له مستقبل باهر وهذا هو سبب توقيع أتلتيكو مدريد معه في الصيف".

وأضاف:"لن أكشف عن الأسلوب الذي سيلعب به ريال مدريد غدًا ولكن الشيء المهم هو تقديم أفضل ما لدينا في الملعب لتحقيق الفوز".

وتابع:"عندما عدت كان قد مر فقط 8 أشهر على رحيلي ولم تتغير الكثير من الأشياء ومازال الفريق يعاني من بعض اللحظات الصعبة ولكن هذا الأمر طبيعي في كرة القدم لأنني أؤمن بالعمل والصبر".

وأردف قائلًا:"على الرغم من الخبرات التي اكتسبتها طوال حياتي مازلت أتعلم وأتطور من المواقف التي تقابلني".

وعن حظه الجيد مع ريال مدريد، قال زيدان: "الجميع يتحدث عن ذلك والأمر لن يتغير ولكني سأظل على ما أنا عليه ولكنني أتقبل النقد بصدر رحب".

واختتم زيدات تصريحاته عن كأس السوبر قائلاً:"أتلتيكو مدريد أثبت في الفترة الماضية أنه فريق دائمًا ما يتمتع بالقوة على مستوى الدفاع والهجوم ولكن أعتقد أنها ستكون مباراة مختلفة عن برشلونة ولذلك يجب أن نكون مستعدين".

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