"سالمونيلا" لتميم يونس تقترب من 10 ملايين مشاهدة (فيديو)





تجاوزت أغنية الفنان الشاب تميم يونس، "سالمونيلا"، أكثر من 9,684,744 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها في أول يناير الجاري.





وشارك الفنان محمود العسيلي، في كليب هذة الأغنية، التي أصدرت مع بداية العام الجديد 2020، وهي من كلمات وإخراج تميم وشارك في توزيعها محمد زهي ومحمد الفرة.





ومن المقرر أن تنظر اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدًا، شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، باعتبارها تسئ للمرأة المصرية.







