الجيش الليبي يعلن موقفه بعد خرق المليشيات للهدنة

أعلن الجيش الوطني الليبي، أن قوات تابعة لحكومة الوفاق تخرق الهدنة، لافتا إلى وقوع اشتباكات عنيفة بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار في طرابلس، ومحور صلاح الدين جنوب العاصمة.



وشدد الجيش الوطني الليبي، على أنهم ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار رغم خروقات الميليشيات، وفقا لقناة الغد الفضائية.



أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، عن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارا من منتصف الليلة.



جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قرأه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري.



وأعرب المتحدث أن القوات في الجيش الوطني الليبي، سوف ترد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.