Advertisements
الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار
الأحد 12/يناير/2020 - 03:49 ص
Advertisements
الفجر
Advertisements
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، عن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارا من منتصف الليلة.
جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قرأه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري.
وأعرب المتحدث أن القوات في الجيش الوطني الليبي، سوف ترد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.
جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قرأه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري.
وأعرب المتحدث أن القوات في الجيش الوطني الليبي، سوف ترد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.
Advertisements