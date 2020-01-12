الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، عن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارا من منتصف الليلة.



جاء ذلك في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قرأه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري.



وأعرب المتحدث أن القوات في الجيش الوطني الليبي، سوف ترد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.