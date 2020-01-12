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إلقاء القبض على "الجوكر"

الأحد 12/يناير/2020 - 02:57 ص
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بوابة الفجر
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ألقت الشرطو القبض على الممثل العالمي خواكين فينيكس، مجسد شخصية "الجوكر" وذلك على خلفية الاحتجاجات على تغير المناخ التي نظمتها الممثلة جين فوندا.

وشارك واكين فينيكس الذي حصل قبل أيام على جائزة جولدن جلوب عن فيلم "الجوكر" في احتجاجات على مخاطر التغير المناخي في واشنطن العاصمة ومطالبة الحكومة بالاهتمام بالقضايا المناخية إلى جانب مشاهير آخرين مثل ماجي جيلنهال ومارتن شين.

ووفقا لما ذكرته تقارير الشرطة الأمريكية فقد تم اعتقال 147 شخصا خلال تظاهرة الجمعة أمام مبنى الكونجرس الأمريكي من بينهم واكين فينيكس ومارتن شين.

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