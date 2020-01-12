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ريال مدريد ضد أتليتيكو مدريد في النهائيات .. تفوق طفيف للروخي بلانكوس

الأحد 12/يناير/2020 - 02:07 ص
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ريال مدريد واتليتكو مدريد
ريال مدريد واتليتكو مدريد
عبدالقادر عرابي
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يزدان ملعب الجوهرة المشغة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لإستضافة ديربي مدريد بين الريال وجاره أتليتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر لإسبانية المقامة حالياً بالمملكة.


وتأهل طرفين للمباراة النهائية، بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف، ومن ثم فوز أتليتيكو مدريد على برشلونة بثلاثية أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.


وضرب الغريمان موعداً في نهائي البطولة مساء اليوم الأحد، في النسخة الأولى التي يلعب خلالها السوبر بمشركة أربعة أندية.


تاريخ ريال مدريد ضد أتليتيكو مدريد في النهائيات

تواجه الفريقان من قبل في 9 مباريات نهائية على المستويين المحلي والأوروبي، فاز منها أتليتيكو مدريد بخمس نهائيات، مقابل 4 للنادي الملكي.


ويسلط لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير، الضوء على التاريخ الكامل لديربي مدريد، عندما يتعلق الأمر بالمباراة النهائية.


كأس الدوري الإسباني 1958

فاز الريال في النهائي الأول بين الفريقين على الإطلاق، والذي أقيم ذهاباً وإياباً، حيث تفوق ريال مدريد بملعب مانثاناريس بنتيجة 3-2 وكرر فوزه في ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-0.


كأس ملك إسبانيا 1960

فاز أتليتيكو مدريد على ريال مدريد بثلاثية مقابل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في أول نهئي يفوز به الروخي بلانكوس.


كأس ملك إسبانيا 1961

تكررت المواجهة مجدداً، ولكن هذه المرة على ملعب "شامارتين" لكن أتليتيكو مدريد كرر فوزه بنتيجة 3-2.


كأس ملك إسبانيا 1975

تفوق الريال في ملعب فيستني كالديرون بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.


كأس ملك إسبانيا 1992

تفوق أتليتيكو مدريد مجدداً على الريال بملعب شامارتين بنتيجة هدفين دون رد.


كأس ملك إسبانيا عام 2013

تواجه الفريقان في ملعب سانتياجو بيرنابيو، حين تقدم الدون كريستيانو رونالدو لريال مدريد، قبل أن يتعادل دييجو كوستا لأتليتيكو مدردي، لتمتد المباراة لأشواط إضافية يسجل خلالها المدافع البرازيلي جواو ميراندا هدف الفوز.


دوري أبطال أوروبا 2014

تواجه الفريقان للمرة الأولى أوروبياً، على ملعب دا لوش بمدينة لشبونة، حين تقدم دييجو جودين لأتليتيكو مدريد، قبل أن يدرك سيرجيو راموس التعادل للنادي الملكي برأسيته الشهيرة، لتمتد المباراة للوقت الإضافي، حين سجل الريال ثلاثة أهداف عبر جاريث بيل ومارسليو وكريستيانو رونالدو من علامة الجزاء.


دوري أبطال أوروبا 2016

تكرر المشهد في نسخة 2016 بملعب سان سيرو، حين تعادل الفريقان إيجابياً بهدف راموس لريال مدريد، مقابل هدف يانيك فيريرا كاراسكو، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد إستمرار التعادل، وتبتسم لريال مدريد.


كأس السوبر الأوروبي 2018

جمعت الفريقان مواجهة كأس السوبرالأوروبي في أستونيا عام 2018، بعد حصول ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا وفريق أتليتيكو مدريد على لقب الدوري الأوروبي.


تقدم دييجو كوستا للروخي بلانكوس، قبل أن يرد الريال بهدفين لكريم بنزيما وسيرجو راموس من ركلة جزاء.


أدرك كوستا التعادل، ليحتكم الطرفين لوقت إضافي، يسجل خلاله رجال سيميوني هدفين عبر ساؤل نيجيز وكوكي.
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