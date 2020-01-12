ريال مدريد ضد أتليتيكو مدريد في النهائيات .. تفوق طفيف للروخي بلانكوس





ويسلط لكم " الفجر الرياضي" في هذا التقرير، الضوء على التاريخ الكامل لديربي مدريد، عندما يتعلق الأمر بالمباراة النهائية.





كأس الدوري الإسباني 1958



فاز الريال في النهائي الأول بين الفريقين على الإطلاق، والذي أقيم ذهاباً وإياباً، حيث تفوق ريال مدريد بملعب مانثاناريس بنتيجة 3-2 وكرر فوزه في ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-0.





كأس ملك إسبانيا 1960



فاز أتليتيكو مدريد على ريال مدريد بثلاثية مقابل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في أول نهئي يفوز به الروخي بلانكوس.