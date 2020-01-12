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شاهد.. ابنة أصالة تنفجر باكية بعد انفصال والدتها عن طارق العريان (صورة)

الأحد 12/يناير/2020 - 01:00 ص
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بوابة الفجر
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عرض تقرير خاص ببرنامج "ET بالعربي"، صورة لشام الذهبي لابنة المطربة أصالة نصري، ظهرت خلالها الأولى وهي تنفجر باكية في الحفل الخيري الذي أحيته والدتها بمصر أول أمس.

بكاء أبنة أصالة كان على وقع أغنية "بين أيديك" الشهيرة، التي طرحتها الأخيرة عام 2012 وظهر طليقها طارق العريان في الكليب كمخرج.

يذكر أن أصالة ـتألقت في حفلها الخيري الذي أحيته داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، لصالح مرضى السرطان.

ويعد هذا الظهور الأول لأصالة بعد انفصاله عن طارق العريان، فيما قالت أصاله خلال كلمتها لمرضى السرطان: أنتم بس أحبائي".



شاهد.. ابنة أصالة تنفجر باكية بعد انفصال والدتها عن طارق العريان (صورة)
شاهد.. ابنة أصالة تنفجر باكية بعد انفصال والدتها عن طارق العريان (صورة)
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الكلمات المفتاحية

فنانة طارق العريان شام الذهبي اصالة

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