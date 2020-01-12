تعدى عليها وذبحها بـ"كتر".. التفاصيل الكاملة لطعن "سيدة الوراق"



في السياق، أوضح التقرير الطبي المبدئي، أن السيدة مصابة بجرح في الرقبة عمقه حوالي 12 سم، أدى إلى تهتك في بعض الطبقات، بالإضافة لتلف في الأعصاب.





حبس المتهم 4 أيام

وأمرت النيابة الوراق، بشمال الجيزة، حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لطعنه سيدة وتدعى "كاترين.ر" 54 عامًا في الوراق، وطلبت الكشف الطبي على الشاب، لبيان ما إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه، وطلبت التحريات حول الواقعة.





حالة المجني عليها مستقرة

في غضون ذلك، استعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للسيدة، وتبين أنها مستقرة، فيما كشفت التحريات الأولية، أن المتهم مهتز نفسيًا.



كان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من مستشفى الوراق، بوصول سيدة مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وتبين أنه جرح سطحي طفيف، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.



وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه أثناء سير السيدة بالشارع اعترض طريقها شخص، وتعدى عليها بالضرب بــ"كتر" حيث ضربها بالرقبة وتمكن الأهالي من الإمساك به.



من جانبهم، زعم أهل المتهم أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأنهم بحوزتهم تقارير طبية تثبت ذلك.