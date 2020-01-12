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أغنية أصالة الجديدة "شامخ" تحقق نجاحا ضخما.. والجمهور: "الله على الاحساس" (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 12:41 ص
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بوابة الفجر
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بلغت مشاهدات أغنية "شامخ" الجديدة للمطربة أصالة نصري والتي طرحتها  في 9 يناير الجاري، أكثر من 2,185,116  مشاهدة

وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور وعبر الكثيرون عن روعة الأغنية بعبارات إيجابية، مثل: "الله على الاحساس".

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.


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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا شامخ اصالة

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