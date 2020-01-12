أغنية أصالة الجديدة "شامخ" تحقق نجاحا ضخما.. والجمهور: "الله على الاحساس" (فيديو)





بلغت مشاهدات أغنية "شامخ" الجديدة للمطربة أصالة نصري والتي طرحتها في 9 يناير الجاري، أكثر من 2,185,116 مشاهدة





وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور وعبر الكثيرون عن روعة الأغنية بعبارات إيجابية، مثل: "الله على الاحساس".





"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.





جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.



