وزير البترول: نمتلك ما يؤهلنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول مثل الغاز الطبيعي ونحن نقف على أرض صلبة، معلقا: "هو سقف طموح عالٍ ولكن لابد من خطة استراتيجية طموحة".



وأوضح وأضاف "الملا"، خلال حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مساء السبت: "نمتلك ما يؤهلنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول ولكن نحتاج إلى العمل".



وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن لدراسات الجيولوجية تؤكد أن هناك احتياطات مطمئنة من البترول".

