أخبار برشلونة اليوم: زيدان يكشف سر سقوط البرسا نجم الفريق يطلب الخلع وتفاصيل عقد تشافي مع برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 11 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع خسارة البارسا من فريق أتليتكو مدريد في دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.









ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 11 - 1 - 2020 :-

- زيدان يدافع عن فالفيردي ويحدد سر سقوط برشلونة

قال زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن نتيجة برشلونة وأتلتيكو مدريد قال :"يتحدثون وكأن الذي حصل مع فالفيردي لا يحصل مع المدربين الآخرين، لا أريد الدخول في ذلك، فنحن نعيش حياة المدربين، وهذا لن يتغير، لعبة كرة القدم هكذا، يبدو أنم البارسا قد فاز، ولكن أتلتيكو قلب النتيجة، حتى اللحظة الاخيرة يحدث كل شيء".









- برشلونة يصارع لضم مدافع لايبزيج

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية عن أن برشلونة محادثات مع لايبزيج الألماني، لضم مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو من أجل جلبه إلى كامب نو ليكون بديلًا على المدى الطويل لمواطنه صامويل أومتيتي، الذي اقترب من الرحيل عن النادي، وارتبط أومتيتي مؤخرًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، الذي يسعى لضمه منذ أشهر طويلة، مستغلًا عدم مشاركته بانتظام مع البلوجرانا.









- مفاجأة.. نجم برشلونة يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق

قالت صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية ان تعاقد نادي برشلونة مع ماتيوس فيرنانديز نجم نادي بالميراس البرازيلي أو داني أولمو لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي سيعجل هذا الأمر برحيل اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خاصة وأن هناك اهتمام كبير من جانب إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم اللاعب التشيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.









- ليستر سيتي يستهدف لاعب برشلونة تحسباً لرحيل ريكاردو بيريرا

أشارت ديلي ستار، أن عملية ضم واجي ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إدراج بند خيار الشراء بشكل نهائي، ويعد واجي الخيار الثالث في مركز الظهير الأيمن في تشكيل المدرب إرنستو فالفيردي، بعد الإسباني سيرجي روبيرتو والبرتغالي نيسلون سيميدو، وبالتالي لن تمانع إدارة برشلونة في رحيله، في حالة وصول عرض جيد لضمه.









- بالميراس يكشف الموقف النهائي لبيع نجمه لبرشلونة

أكدت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، على أن بالميراس البرازيلي، رفض عرضًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، والذي وصلت قيمته إلى 6 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب فرنانديز، وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن البلوجرانا كان سيدخل مكافأة مالية أيضًا ضمن شروط التعاقد ترتبط بعدد مرات ظهور اللاعب مع الفريق الأول بنادي برشلونة، وهو الأقتراح الذي قوبل بالرفض في بالميراس.





- برشلونة يزيح الستار عن مستقبل فالفيردي

صرح مدير العلاقات الرياضية والمؤسسية في برشلونة: " سيطرنا على الشوط الأول من مباراة أتليتكو مدريد وتم إلغاء هدفين للفريق ولكن المنافس فاز في النهاية، نشعر بالحزن بسبب الهزيمة الأخيرة أمام أتليتكو مدريد، ولكننا نواصل المسيرة ولا يزال المشوار طويلا"، وأضاف: " أما بخصوص مستقبل المدرب الإسباني "فالفيردي"، هناك مباريات كثيرة ومهمة جدًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد أي أنباء بخصوص إقالة المدير الفني للفريق".









- الكشف عن تفاصيل تعاقد برشلونة مع تشافي

قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن علاقة برشلونة و فالفيردي انتهت إدارة برشلونة كانت تخطط النهاية بالصيف المقبل و يأتي تشافي بعقد موسمين لكن الان سرع الأمر و أعطى تشافي عقد موسمين إضافة لما تبقى من الموسم الحالي ينتظر برشلونة إجابة تشافي موافقته ستعني الوداع لفالفيردي فورا ورحيله عن صفوف النادي الكتالوني الحقيقة ان الاجتماع كان امس مع تشافي لخلافة فالفيردي في اقرب وقت اذا تشافي لم يوافق وحتى الان يبدو أنه غير موافق فالفيردي سيستمر لأنه لا يوجد بديل واضح في السوق.