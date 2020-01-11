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محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين

السبت 11/يناير/2020 - 11:49 م
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محمد حماقي
محمد حماقي
اسلام شعراوى - تصوير: محمد فتحي
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أشعل الفنان محمد حماقي حفل ختام احتفالية حزب مستقبل وطن، لتكريم المبدعين والمتفوقين لعام 2019،
وشارك في الاحتفالية، عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية.

حيث حضر كل من وزيرا التعليم العالي خالد عبد الغفار، وعلي مصيلحى وزير التموين، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، ووكيلا البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف"دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن, والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس محمد أبو العنين نائب رئيس الحزب لشئون المجالس النيابية، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .

كما حضر النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانه المهنيين بالحزب، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، والإعلامي وائل الإبراشي، والدكتور محمد الباز، والإعلامي أحمد شوبير، والإعلامية بسمة وهبة، والإعلامي أحمد موسى، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وكرم جبر رئيس الهئية الوطنية للصحافة، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.

كما حضر لاعبو المنتخب الوطني السابقين، ومنهم أحمد حسن، وسيد معوض، وعماد متعب.
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
محمد حماقي يشعل احتفالية مستقبل وطن لتكريم المبدعين
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