خبير: توقف "الواتس آب" عن هذه الهواتف في 1 فبراير المقبل

عقب الدكتور وليد حجاج، الباحث في أمن المعلومات، على إعلان "الواتس آب" توقفه ببعض الهواتف في 1 فبراير 2020، قائلًا: "الوتساب سيتوقف عن بعض أنواع أنظمة التشغيل القديمة".



ولفت "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، إلى أن "آيفون 4" على سبيل المثال سيتوقف عنه "الواتس آب"، وهذا سيجبر الكثير من المواطنين على شراء موبيلات الجديدة، مشيرًا إلى أن الهواتف التي سيتوقف عنها التطبيق هي هواتف قديمة مر عليها على الأقل 8 سنوات.



ولفت إلى أن تحويل الواتس آب إلى تطبيق بمقابل مادي أمر مستحيل أن يحدث الفترة المقبلة، خاصة أن الشركة التابعة لها، تهدف لجمع المعلومات أكثر من كونها الحصول على أموال، لافتَا إلى أن "الواتس آب" تطبيق غير آمن لأنه يحصل على معلومات لإستخدامها في الإعلانات، والبرامج الأخرى المماثلة "للواتس آب" أقل ضررًا منه.

