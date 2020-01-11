new | عروض عيد ميلاد كارفور من 1 يناير حتى 14 يناير 2020 أقوي الخصومات والتخفيضات تصل إلى 75% من carrefour market

new | عروض عيد ميلاد كارفور من 1 يناير حتى 14 يناير 2020 أقوي الخصومات والتخفيضات تصل إلى 80% من carrefour market





carrefour market، نتابع معكم في موقعنا هذا أحدث عروض كارفور، تابعوا معنا أروع الخصومات وكذلك التخفيضات التي وصلت إلى 70 بالمائة، وذلك على كل من السلع والخدمات التي يقدمها كارفور بمناسبة عيد ميلاد كارفور 17 حيث جاء هذا العيد بالتزامن مع احتفالات بداية العام، وكذلك أعياد الكريسماس فنجد أن ذلك سبب في زيادة الخصومات وكذلك العروض المقدمة من سلسلة سوبر ماركت كارفور في كافة محافظات الجمهورية، وهذا ما جعل الجميع ينزلون رغم برودة الطقس لمتابعة العروض والشراء منها يستفيدوا من انخفاض الأسعار ويوفر الكثير من المال.





عروض كارفور اليوم 2020

أعلنت الشركة المالكة لسوبر ماركت كارفور منذ أيام قليلة عن بداية العروض الجديدة بمناسبة رأس السنة الميلادية، وكذلك عيد ميلاد كارفور الـ17 على افتتاح أول فرع له في مصر في كافة الفروع الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتستمر هذه العروض حتى الرابع عشر من يناير أو حتى نفاذ الكميات.





وقد قامت سلسلة فروع كارفور بعمل عروض وخصومات وذلك احتفالا بالعيد السنوي الخاص بكارفور، وقد قدمت عروض علي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بخصومات تصل إلي 50 % وذلك في الفترة من 1 يناير وتنتهي في 14 يناير وعلى كافة عملاء كارفور الكرام سرعة التوجه إلى احد الفروع قبل نفاذ الكمية المعروضة للبيع لكي يتمكنوا من الحصول علي المنتجات اللازمة لهم.





نقدم لكم بالصور أحدث العروض وأهمها والتي تنتشر في جميع أقسام كارفور حيث تشمل أقسام الاغذية، وكذلك أقسام الشوكولاته وأقسام جهاز العرائس من أجهزة كهربائية ومستلزمات مطبخ وكذلك أحدث العروض التي أقبل عليها الكثيرون هي عروض شاشات LCD، تابعونا أولا بأول فنحن نقوم بتحديث مقالاتنا أولا بأول لنفي بمتطلبات بحثكم عبر موقعنا هذا.



