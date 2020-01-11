قيادة المملكة تعزّي الرئيس الأوكراني في ضحايا الطائرة المنكوبة





أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بسبب حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.





وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: "علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارككم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".





كما أرسل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.





وقال الأمير محمد بن سلمان: "بلغني نبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة".



