قيادي في المقاومة: تجدد الانتفاضة في الشارع الإيراني رسالة قوية للحكومة

قال شاهین قبادي، عضو المجلس الوطني‌ في المقاومة الإیرانیة، إن خروج الطلاب للمظاهرات في طهران اليوم؛ احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني رسالة قوية للحكومة.





وأكد "قبادي"، أن مجموعة من طلاب جامعة «أمیر کبیر» عقدوا اجتماعاً في طهران بعد ظهر السبت مناهضًا للنظام، احتجاجًا على إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية على أيدي قوات الحرس الثوري الإرهابية.





ولفت عضو المقاومة الإيرانية إلى أن المتظاهرين هتفوا بعدة شعارات، ومنها "يسقط الديكتاتور"، "عار على قوات الحرس دع البلاد ارحلوا ارحلوا"، و« لم نضحي‌ بشهدائنا حتى تکون النتیجة مدح المرشد»، و« القائد العام للقوات المسلحة، استقالة استقالة» و«الموت لولي الفقیه».





وأشار "قبادي" إلى انضمام مجموعة من سكان طهران إلى الطلاب، تعاطفًا مع أسر ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطها قوات الحرس التابعة للملالی في إیران.





وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن محتجين رددوا هتافات ضد السلطات العليا للبلاد في طهران اليوم السبت وذلك بعد إقرار الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، موضحة أن المتظاهرين في الشارع مزقوا أيضا صورا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية في ضربة بطائرة مسيرة.





وفي وقت سابق ذكر التليفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، مشيراً إلى أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، بعد تعرضها للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.





وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "يوم حزين، النتائج الأولية للتحقيق الداخلي من قبل القوات المسلحة أنه خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأميركية أدت إلى كارثة"، مضيفاُ: "نأسف بشدة واعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللأمم المتضررة الأخرى".



