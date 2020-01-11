Advertisements
Advertisements
Advertisements

قيادي في المقاومة: تجدد الانتفاضة في الشارع الإيراني رسالة قوية للحكومة

السبت 11/يناير/2020 - 10:27 م
Advertisements
شاهين قبادي
شاهين قبادي
محمد سمير
Advertisements
قال شاهین قبادي، عضو المجلس الوطني‌ في المقاومة الإیرانیة، إن خروج الطلاب للمظاهرات في طهران اليوم؛ احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني رسالة قوية للحكومة.

وأكد "قبادي"، أن مجموعة من طلاب جامعة «أمیر کبیر» عقدوا اجتماعاً في طهران بعد ظهر السبت مناهضًا للنظام، احتجاجًا على إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية على أيدي قوات الحرس الثوري الإرهابية.

ولفت عضو المقاومة الإيرانية إلى أن المتظاهرين هتفوا بعدة شعارات، ومنها "يسقط الديكتاتور"، "عار على قوات الحرس دع البلاد ارحلوا ارحلوا"، و« لم نضحي‌ بشهدائنا حتى تکون النتیجة مدح المرشد»، و« القائد العام للقوات المسلحة، استقالة استقالة» و«الموت لولي الفقیه».

وأشار "قبادي" إلى انضمام مجموعة من سكان طهران إلى الطلاب، تعاطفًا مع أسر ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطها قوات الحرس التابعة للملالی في إیران.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن محتجين رددوا هتافات ضد السلطات العليا للبلاد في طهران اليوم السبت وذلك بعد إقرار الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، موضحة أن المتظاهرين في الشارع مزقوا أيضا صورا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الذي قتلته الولايات المتحدة الأمريكية في ضربة بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق ذكر التليفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، مشيراً إلى أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، بعد تعرضها للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "يوم حزين، النتائج الأولية للتحقيق الداخلي من قبل القوات المسلحة أنه خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأميركية أدت إلى كارثة"، مضيفاُ: "نأسف بشدة واعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر جميع الضحايا وللأمم المتضررة الأخرى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مظاهرات إيرانية طائرة ركاب أوكرانية انتفاضة الطائرة الاوكرانية الطائرة الأوكراني الشارع الإيراني إيران

أخبار تهمك

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 4 ساعات

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 4 ساعات

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 8 ساعات

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال والنجم بث مباشر Second half كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنجم يلا شوت EL-HELALاونلاين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إيران.. الاحتجاجات تتواصل لليوم الـ 23 ومسؤولة لـ "الفجر": النظام عاجز

المقاومة الإيرانية تكشف لـ "الفجر" مستقبل المظاهرات في إيران

رئيس الوزراء الكندي: يجب محاسبة إيران بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية

شاهد لحظة إطلاق الصاروخ الإيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية

الحرس الثوري الإيراني: سنقدم تفسيرا واعتذارا عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

حقيقة استقالة الرئيس الإيراني بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

07:33 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

07:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status