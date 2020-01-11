Carrufour Market اليوم | عروض عيد ميلاد كارفور من 1 يناير حتى 14 يناير 2020 أقوي الخصومات تصل إلى 70%



نتابع معكم في موقعنا هذا أحدث عروض كارفور، تابعوا معنا أروع الخصومات وكذلك التخفيضات التي وصلت إلى 70 بالمائة، وذلك على كل من السلع والخدمات التي يقدمها كارفور بمناسبة عيد ميلاد كارفور 17 حيث جاء هذا العيد بالتزامن مع احتفالات بداية العام، وكذلك أعياد الكريسماس فنجد أن ذلك سبب في زيادة الخصومات وكذلك العروض المقدمة من سلسلة سوبر ماركت كارفور في كافة محافظات الجمهورية، وهذا ما جعل الجميع ينزلون رغم برودة الطقس لمتابعة العروض والشراء منها يستفيدوا من انخفاض الأسعار ويوفر الكثير من المال.



عروض كارفور اليوم 2020

أعلنت الشركة المالكة لسوبر ماركت كارفور منذ أيام قليلة عن بداية العروض الجديدة بمناسبة رأس السنة الميلادية، وكذلك عيد ميلاد كارفور الـ17 على افتتاح أول فرع له في مصر في كافة الفروع الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتستمر هذه العروض حتى الرابع عشر من يناير أو حتى نفاذ الكميات.



عروض عيد ميلاد كارفور



نقدم لكم بالصور أحدث العروض وأهمها والتي تنتشر في جميع أقسام كارفور حيث تشمل أقسام الاغذية، وكذلك أقسام الشوكولاته وأقسام جهاز العرائس من أجهزة كهربائية ومستلزمات مطبخ وكذلك أحدث العروض التي أقبل عليها الكثيرون هي عروض شاشات LCD، تابعونا أولا بأول فنحن نقوم بتحديث مقالاتنا أولا بأول لنفي بمتطلبات بحثكم عبر موقعنا هذا



Carrufour Market اليوم | عروض عيد ميلاد كارفور من 1 يناير حتى 14 يناير 2020 أقوي الخصومات تصل إلى 70%