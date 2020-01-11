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بإطلالة كاجوال.. درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

السبت 11/يناير/2020 - 11:35 م
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درة
درة
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة درة زروق، مجموعة صور جديدة في إطلالاتها المميزة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .

وظهرت درة في الصور، بإطلالة كاجوال أنيقة حيث ارتدت جاكيت جلد أسود طويل ذات أكمام طويلة، نسقت معه بنطلون جلد أسود، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .

وعلقت"درة" علي الصور: "لا تفقد الطفل فيك أبدا"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

مسلسل "بلا دليل"

شاركت الفنانة درة، في بطولة مسلسل"بلا دليل"، الذى حقق نجاحاً كبيراً وسط جمهورها وضجة كبيرة من الإثارة والتشويق، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، خالد سليم،هاجر الشرنوبي عبير منير،ديانا هشام، عمر الشناوي،أشرف زكي، حازم سمير،نيكولا معوض،إسلام جمال،والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
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