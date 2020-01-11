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كاتب عماني يكشف لـ"الفجر" عن نظرة السلطنة لقضايا المنطقة ويوضح رؤية "2040"

السبت 11/يناير/2020 - 08:59 م
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خلفان الطوقي
خلفان الطوقي
عمرو سمير
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قال خلفان الطوقي، الكاتب العماني، إنّ تعيين السلطان هيثم بن طارق بن تيمور لآل سعيد، حدث بتوصية من السلطان قابوس، مشيرا إلى أن السلطان قابوس رأى فيه أنه مناسب للمرحلة، كما انّ هناك توافق من قبل العائلة كذلك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنّ العائلة ارتأت إلى تفويض مجلس الدفاع فيما يخص الاختيار، وهو ما سمح للمجلس بفتح الرسالة، ومن ثم يتعرف على توصية السلطان قابوس.

وذكر أن السلطان هيثم معروف بحنكته، كما أنه مهتم بالملف الاقتصادي، الذي يضم رؤية عمان"2040" وهي رؤية تتعلق بالعديد من الجوانب ولكنها تهتم أكثر بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، مذكراً، أن السلطان هيثم يتمتع برؤية جيدة للغاية، لا سيما أنه أكد على استكمال ما بناه السلطان قابوس.

ولفت الطوقي، إلى أن السياسة الخارجية، فإن عمان لديها ثوابت، منها عدم الاعتداء عل أحد، والمحافظة على حقوق الجيران، بالإضافة إلى تنمية التعاون، والتدخل بحلول للعديد من المشكلات الدبلوماسية، وهو ما أكده السلطان هيثم، أيضا، الذي أشار إلى أنه سيستمر في المحافظة على الثوابت العمانية.

وبيّن أن عمان ستستمر بمحاولات التهدئة فيما يخص الملف "الإيراني – الأمريكي"، لاستكمال ما كان يقوم به السلطان قابوس، مبيناً أن السلطان هيثم لديه إلمام كبير بالسياسة الخارجية، ولديه خبرات ضخمة بتلك القضايا، طبقا للثوابت العمانية.

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