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ترودو: الكنديين الذين قتلوا في الطائرة الأوكرانية فارون من نظام إيران

السبت 11/يناير/2020 - 08:53 م
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رئيس الوزراء الكندي - ترودو
رئيس الوزراء الكندي - ترودو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مساء اليوم السبت، إن الكنديين الذين قتلوا في الطائرة الأوكرانية فروا من النظام الإيراني إلى كندا، مؤكداً على أنه لحق ضرر كبير بالجالية الإيرانية الكندية، بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وشدد رئيس الوزراء الكندي، على ضرورة الشفافية والمحاسبة في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسفر عن مقتل 176 شخصاً، مؤكداً أن على "إيران توفير إجابات لأسر ضحايا الطائرة".

وأضاف رئيس الوزراء ترودو في مؤتمر صحفي، أن "تحمل إيران المسؤولية خطوة مهمة نحو تحقيق شفاف"، معرباً عن غضبه قائلاً: "هؤلاء الكنديون من أصل إيراني هربوا من نظام طهران".

وطالب رئيس الوزراء الكندي بمعرفة كل التفاصيل التي أدت إلى هذه الكارثة، لافتاً إلى أن التساؤل عن صدق إيران مشروع بسبب مواقفها السابقة.

وتابع ترودو: قلت للرئيس الإيراني حسن روحاني، إن كندا تطلب تقريراً واصحاً حول هذه المأساة الرهبية"، لافتاً إلى أن محققين كنديين موجودون على الأرض في إيران.

وتعهد الرئيس حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم، في اتصال مع رئيس الوزراء الكندي بإطلاع الرأي العام العالمي عن نتائج التحقيقات في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أسفرت عن مقتل 176 شخصاً، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأعرب روحاني لرئيس الوزاء الكندي، عن أسفه لحادث إسقاط الطائرة، كما أعرب عن ترحيبه بأي تعاون دولي لإيضاح ملابسات حادث إسقط الطائرة، مؤكداً على أنه جرت تحقيقات مفيدة للتوصل لأسباب الحادث.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه تجرى حاليا التحقيقات التكميلية "بسرعة ودقة من أجل التوصل إلى النتيجة النهائية".

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نظام إيران رئيس الوزراء الكندي ترودو الطائرة الاوكرانية إيران

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