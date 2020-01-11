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سفيرنا بعمان: الأجواء غائمة وممطرة وكأن الطبيعة حزينة على السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 08:48 م
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السلطان قابوس
السلطان قابوس
كساب أحمد
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قال محمد غنيم، سفير مصر في سلطنة عمان، إن الأجواء في السلطنة تتسم بالحزن لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، خاصة أنه كان يتمتع بحب صادق من الشعب العماني، معقبًا: "الأجواء غائمة وممطرة طوال اليوم، سبحان الله تضافرت الظروف الطبيعية مع ظروف الحزن".

وتابع "غنيم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية dmc، اليوم السبت، أن انتقال السلطة بعد رحيل السلطان قابوس مر بهدوء وسلاسة شديدة، لافتَا إلى أن العلاقات المصرية العمانية أحد الثوابت الراسخة لدى البلدين، فمصر تنظر إلى السلطنة نظرة خاصة جدَا، وهناك تقدير من السلطنة للدور المصري في كافة المجالات.

ولفت سفير مصر بعمان، إلى أن السلطان قابوس خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث على ترفيع العلاقات في مختلف المجالات لتصل إلى دفء العلاقات السياسية بين البلدين التي لم تنقطع ولم تتوتر مطلقًا.
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