عرض فيلم "المقاتل لطفي" في مكتبة القاهرة بحضور لطفي لبيب (صور)

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف ياسر مصطفى عثمان مساء السبت 11 يناير، ندوة حول بطولات القوات المسلحة في حرب ٧٣ بمقر المكتبة بالزمالك بحضور بعض أبطال حرب أكتوبر.



بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "المقاتل لطفى" بحضور الفنان لطفى لبيب.



والفيلم يجسد مشاركة الجندى والفنان لطفى لبيب فى حرب أكتوبر، ضمن سلسلة أفلام رجال من ذهب التي تستعرض ما قامت به االقوات المسلحة خلف خطوط العدو وأثناء حرب أكتوبر 1973.



قدم اللواء محمد محمود عمر مؤسس مجموعة رجال من ذهب ومنتج سلسلة أفلام المجموعة التحية للحضور ووجه الشكر لأفراد المجموعة علي مجهوداتهم الكبيرة في توثيق معارك أكتوبر مشيرا إلى أهمية غرز حب الوطن داخل الأجيال القادمة وأنه يجب على كل أب وأم تربية هذه الأجيال على الأخلاق والقيم النبيلة.