أحمد فهمي يمارس التمارين الرياضية الشاقة داخل الجيم

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له أثناء وجوده في الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .



حيث ظهر أحمد فهمي في الصورة، في صالة الجيم وكان يرتدي الملابس الرياضية ويمارس التمارين الرياضية الشاقة، وتفاعلا معه النشطاء من جمهوره بالأعجابات والتعليقات .



وعلق "فهمي" علي الصورة:" لا تندم ابدا علي شيئ جعلك تبتسم مرة" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



فيديو كليب أغنية "على فكرة"



استطاع كليب واما الجديد "علي فكرة"، ان يحقق نجاحاً كبيراً فور طرحه ب 24 ساعة فقط، حيث تخطي مليون مشاهدة عبر قناة "نجوم ريكوردز"، على يوتيوب ووصل حتى كتابة هذه السطور إلى مليون و 300 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصويرها فى أسبانيا ومن إخراج John perez.



ويُعد الكليب هو الثاني لواما من ألبوم "الصيف ابتدى" حيث تم طرح من قبل كليب "شمس بحر"، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدى، وإخراج John perez.



ويتكون ألبوم واما الجديد، من 10 أغنيات هم: الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و "هاى واى".



شارك في ألبوم "الصيف ابتدى"، عددا من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله.

